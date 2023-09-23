Front-end Developer, Front-end developer удаленно
Ключевая информация:
HTML
CSS3
JavaScript
Коммуникабельность
Высокая концентрация на задаче
Ответственность
Образование
Харьковский радиотехнический колледж (Харьков)
Год окончания 2022
Прикладная механика/Программист ЧПУ оборудования
Владение языками
Английский - выше среднего
Могу проходить собеседование на этом языке
Курсы, тренинги, сертификаты
Web Программист(Харьков)
Год окончания 2016
Подготовительные курсы в
Харьковский национальный университет радиоэлектроники