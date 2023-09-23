CodeIN

Илья CodeIN

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Front-end Developer, Front-end developer удаленно

Ключевая информация:

HTML

CSS3

JavaScript

Коммуникабельность

Высокая концентрация на задаче

Ответственность

Образование

Харьковский радиотехнический колледж (Харьков)

Год окончания 2022

Прикладная механика/Программист ЧПУ оборудования

Владение языками

Английский - выше среднего

Могу проходить собеседование на этом языке

Курсы, тренинги, сертификаты

Web Программист(Харьков)

Год окончания 2016

Подготовительные курсы в

Харьковский национальный университет радиоэлектроники