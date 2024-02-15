Требуется видеомонтаж для компьютерного клуба Colizeum, показывающий моменты тусовки. Должен быть динамичным, с переходами, инфографикой и музыкой, соответствующей сценам. Длительность ролика — до 3 минут. Ожидается интересный подход к монтажу.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- $11Видеомонтажнет заявокЗакрытгод назад
- $11
Требуется видеомонтаж для компьютерного клуба Colizeum, длительностью до 3 минут. Основные требования: динамичные переходы, использование инфографики для улучшения восприятия и соответствующая музыка, меняющаяся с темами. Главное — сделать видео интересным и захватывающим. Рассматриваются варианты сотрудничества при успешном выполнении задания.Видеомонтаж22 заявкиЗакрытгод назад
Требования: 1) Цветокоррекция - реалистичная (киношная не одобряется). Пересветы, баланс белого и прочие дефекты должны исправляться. Картинка должна быть светлая (не пересвеченная) и приятная. 2) Динамика. Приближения на лица, переходы (в ...Видеомонтаж58 заявокЗакрыт5 лет назад