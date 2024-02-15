Требуется видеомонтаж для компьютерного клуба Colizeum, длительностью до 3 минут. Основные требования: динамичные переходы, использование инфографики для улучшения восприятия и соответствующая музыка, меняющаяся с темами. Главное — сделать видео интересным и захватывающим. Рассматриваются варианты сотрудничества при успешном выполнении задания.