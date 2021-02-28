Меня зовут Николай, я занимаюсь версткой сайтов, макетов веб-интерфейсов и программированию интерактива на фронтенде (JavaScript). Использую самые новые технологии и решения.
Используемые технологии и инструменты:
- HTML5, CSS3, БЭМ, Sass (Less, Bootstrap 4 - по требованию заказчика).
- SVG, Canvas, CSS / SVG / JS-анимация.
- JavaScript.
- Webpack, Gulp, Git, Bitbucket.
- Photoshop, Sketch, Illustrator
- Figma, Avocode, Zeplin.
Компонентный подход
Верстаю по методологии БЭМ. Правильная адаптивная вёрстка (responsive). Оптимизация графики, спрайты, оптимизация скриптов и стилей = высокие показатели Google PageSpeed.
Код HTML делаю семантичным, сео-ориентированным, с выраженной структурой и единым стилем. Код JavaScript оптимизирован, грамотно структурирован, легко читаем. Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
В любом проекте вне зависимости от бюджета
+ Индивидуальный подход
+ Быстрая обратная связь даже в нерабочие дни.
+ Возможность заказчика наблюдать за ходом работ по проекту.
+ Тщательное тестирование своей работы перед сдачей
+ Адекватное отношение к критике и правкам
После сдачи работы не пропадаю, оказываю услуги по дальнейшей поддержке и развитию своих проектов в режиме первоочередности. Онлайн ежедневно с 9 до 19 по Москве, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Связаться со мной можно по
почте: [email protected]
В процессе реализации проекта возможна также связь по телефону, Telegram, WhatsApp, Viber.
Сайт: http://kaimen.ru
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