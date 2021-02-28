Профессиональная верстка и программирование сайтов. HTML5, CSS3, Javascript

Меня зовут Николай, я занимаюсь версткой сайтов, макетов веб-интерфейсов и программированию интерактива на фронтенде (JavaScript). Использую самые новые технологии и решения.

Используемые технологии и инструменты:

HTML5, CSS3, БЭМ, Sass (Less, Bootstrap 4 - по требованию заказчика).

SVG, Canvas, CSS / SVG / JS-анимация.

JavaScript.

Webpack, Gulp, Git, Bitbucket.

Photoshop, Sketch, Illustrator

Figma, Avocode, Zeplin.

Компонентный подход

Верстаю по методологии БЭМ. Правильная адаптивная вёрстка (responsive). Оптимизация графики, спрайты, оптимизация скриптов и стилей = высокие показатели Google PageSpeed.

Код HTML делаю семантичным, сео-ориентированным, с выраженной структурой и единым стилем. Код JavaScript оптимизирован, грамотно структурирован, легко читаем. Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

В любом проекте вне зависимости от бюджета

+ Индивидуальный подход

+ Быстрая обратная связь даже в нерабочие дни.

+ Возможность заказчика наблюдать за ходом работ по проекту.

+ Тщательное тестирование своей работы перед сдачей

+ Адекватное отношение к критике и правкам

После сдачи работы не пропадаю, оказываю услуги по дальнейшей поддержке и развитию своих проектов в режиме первоочередности. Онлайн ежедневно с 9 до 19 по Москве, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Связаться со мной можно по

почте: [email protected]

В процессе реализации проекта возможна также связь по телефону, Telegram, WhatsApp, Viber.

Сайт: http://kaimen.ru