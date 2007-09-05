Comandante

Задача скрипта - создание кнопок 88*31 пикселей. Должен уметь загружать пользовательское изображение для фона, писать надписи разными цветами и шрифтами. Реализация на PHP.
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $30
Нужна табличная верстка 4-х страниц: главная + 3 внутренние страницы, не сильно отличающиеся от главной.HTML-верстка32 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Нужно написать функционал для сервиса бесплатных почтовых рассылок - облегченный аналог всем известных сервисов. Вкратце - на сайте находится каталог имеющихся рассылок, их архивы. Авторы имеют возможность создавать и выпускать рассылки, подписчики могут подписаться на любые ...Закрыт14 лет назад
- $50
Нужна вводная консультация по организации сервера почтовых рассылок типа subscribe .ru, maillist .ru и подобных, можно на их примерах. Интересует не юзерский интерфейс, а именно организация рассылки писем - ПО сервера, предпочтения к железу, взаимодействия ...Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Нужно переписать скрипт, реализовать подключение к удаленному серверу на cURL вместо сокетов. Код самого подключения сейчас занимает ~40 строк. Я даю готовый скрипт, в результате должен получиться работающий скрипт с использованием cURL.Закрыт15 лет назад
- $50
Нужен скрипт на PHP. Задача: на входе получает массив с ~1000 текстов по ~2кБ, делает простейшую проверку на валидность тегов . На выходе выдает ошибки о некорректных тегах, если есть и статистику по ссылкам: 1. Сколько и ...Закрыт15 лет назад
- $5
Нужно написать функцию на PHP, которая получает 2 изображения, склеивает их и возвращает одно.Закрыт15 лет назад
- $10
Требуется сделать анимированную картинку на тематику 23 февраля. Что-нибудь креативное с юморомБаннеры9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Разыскивается программист для выполнения разовой работы. Алгоритм уже разработан, даже есть наработки на PHP - нужно только под винду закодитьПрикладное ПО46 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Для разработки нового сервиса, не имеющего аналогов в рунете, требуется PHP-программист. ТЗ и подробности при беседе. Требования к исполнителю: уверенное знание PHP, исполнительность и ответственность, вдумчивость - под этим подразумеваю способность сделать "как лучше", а не ...Закрыт16 лет назад
- $40
Нужен несложный дизайн на сайт в несколько страниц. Пожалуйста, указывайте ICQ для связиДизайн сайтов52 заявкиЗакрыт16 лет назад
На постоянную работу требуется PHP-программисты с полной или частичной занятостью. Требования: уверенное знание PHP, исполнительность, присутствие в сети хотябы несколько часов в день. Зарплата сдельная, $100-$300 в месяц, зависит от выполненного объема работы (объем очень большой, от ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно написать скрипт мониторинга автоматических обменников (только скрипт, без дизайна), по примеру www.best-kurs.ru и подобных. В двух словах: парсятся файлы обменников с информацией о курсах и резервах, сохраняются и показываются юзерам в приемлемом виде (здесь о ...Закрыт16 лет назад