Comandante

Нужно написать скрипт мониторинга автоматических обменников (только скрипт, без дизайна), по примеру www.best-kurs.ru и подобных. В двух словах: парсятся файлы обменников с информацией о курсах и резервах, сохраняются и показываются юзерам в приемлемом виде (здесь о ...