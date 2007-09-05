Comandante

Гость Comandante

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Верстка 4-х страниц

    $30

    Нужна табличная верстка 4-х страниц: главная + 3 внутренние страницы, не сильно отличающиеся от главной.

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Функционал сайта бесплатных почтовых рассылок

    $500

    Нужно написать функционал для сервиса бесплатных почтовых рассылок - облегченный аналог всем известных сервисов. Вкратце - на сайте находится каталог имеющихся рассылок, их архивы. Авторы имеют возможность создавать и выпускать рассылки, подписчики могут подписаться на любые ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна консультация по серверу почтовых рассылок

    $50

    Нужна вводная консультация по организации сервера почтовых рассылок типа subscribe .ru, maillist .ru и подобных, можно на их примерах. Интересует не юзерский интерфейс, а именно организация рассылки писем - ПО сервера, предпочтения к железу, взаимодействия ...

    Настройка сервера/ПО5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделать PHP-скрипт

    $20

    Нужно переписать скрипт, реализовать подключение к удаленному серверу на cURL вместо сокетов. Код самого подключения сейчас занимает ~40 строк. Я даю готовый скрипт, в результате должен получиться работающий скрипт с использованием cURL.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Анализ ссылок в текстах

    $50

    Нужен скрипт на PHP. Задача: на входе получает массив с ~1000 текстов по ~2кБ, делает простейшую проверку на валидность тегов . На выходе выдает ошибки о некорректных тегах, если есть и статистику по ссылкам: 1. Сколько и ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка интернет-сервиса

    $100

    Для разработки нового сервиса, не имеющего аналогов в рунете, требуется PHP-программист. ТЗ и подробности при беседе. Требования к исполнителю: уверенное знание PHP, исполнительность и ответственность, вдумчивость - под этим подразумеваю способность сделать "как лучше", а не ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • PHP-программист

    На постоянную работу требуется PHP-программисты с полной или частичной занятостью. Требования: уверенное знание PHP, исполнительность, присутствие в сети хотябы несколько часов в день. Зарплата сдельная, $100-$300 в месяц, зависит от выполненного объема работы (объем очень большой, от ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • PHP-скрипт для мониторинга обменников

    $50

    Нужно написать скрипт мониторинга автоматических обменников (только скрипт, без дизайна), по примеру www.best-kurs.ru и подобных. В двух словах: парсятся файлы обменников с информацией о курсах и резервах, сохраняются и показываются юзерам в приемлемом виде (здесь о ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
Formalin
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$60
0 баллов
14 лет назад
Генератор графических кнопок
По факту заказчик отказался выплатить гонорар ПОЛУЧИВ готовый код, фактическое "тз" предоставленное в проекте(+ незначительные корректировки в ICQ) было выполнено в течении суток, после чего посыпался целый ряд просьб, после целого ряда доработок, возникали новые и новые "просьбы" причем хамское отношение, нагловатые фразы при переписке, ситуации когда заказчик в онлайне, скидывается доработанная версия кода, а реакцию после фразы:"чуть занят гляну позже" получаешь спустя 20часов. Итоговой "причиной" отказа выплаты послужило то что в скрипте который был по просьбе же заказчика нафарширован JS не все функционирует при отключенном JS!!!!! для справки оговоренное тз:Задача скрипта - создание кнопок 88*31 пикселей. Должен уметь загружать пользовательское изображение для фона, писать надписи разными цветами и шрифтами. Реализация на PHP, + к этому вы сказали что хотели бы видеть там цветовую палитру аля пэйнт ссылка на скрипт: http://corleone.ax3.net/