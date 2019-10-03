Competently

Максим Competently

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Верстка сайтов

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Telegram: https://t.me/zzzororo

VK: https://vk.com/zdorovinkibuli

Образование: Университет ИТМО

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, SASS, jQuery.
  • Кроссбраузерность.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Parallax.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.

Отзывы заказчиков

rak15071982
Владислав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
25 отзывов
$1
10 баллов
6 лет назад
После отправки формы вывести надпись о успешной отправке сообщения
Отличный исполнитель, Приятно вести диалог. Работал без ТЗ, выполнил все требования. Работа сделана быстро и качественно. Всем советую!
Отличный заказчик! Все подробно объяснил и был всегда на связи, проверил работу сразу же после выполнения.
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