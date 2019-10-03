Competently

Верстка сайтов
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Telegram: https://t.me/zzzororo
VK: https://vk.com/zdorovinkibuli
Образование: Университет ИТМО
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, SASS, jQuery.
- Кроссбраузерность.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Parallax.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель, Приятно вести диалог. Работал без ТЗ, выполнил все требования. Работа сделана быстро и качественно. Всем советую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Все подробно объяснил и был всегда на связи, проверил работу сразу же после выполнения.