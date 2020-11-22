5 лет в сфере создания сайтов, большой спектр услуг
Привет, меня зовут Константин Жевжик, я основатель веб студии consant. Вместе с командой разработчиков, дизайнеров, таргет и seo специалистов создаем крутые сайты.
Мы не делаем сайты по шаблонам, а предлагаем каждому клиенту индивидуальное решение, точно подходящие под его запросы.
Создание сайтов - это то, чем занимаюсь с 2016 года. Со временем заказов становилось все больше, и начала формироваться команда. Все мы фанаты своего дела, готовые работать на результат.
Доверяя нам Ваш сайт - точно не пожалеете о своём выборе!
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Портфолио
- Интернет магазин аксессуаров59 просмотров
- Интернет конструктор косметических лазеров65 просмотров
- Сайт доставки быстрого питания72 просмотра
- Многостраничный сайт о строительстве68 просмотров
- Многостраничный сайт48 просмотров