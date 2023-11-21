Верстка. Frontend разработка. Адаптивность.
Технические детали:
HTML5, CSS3, БЭМ;
JavaScript, ES6+
Git
SCSS/SASS, Gulp / Webpack.;
Кроссбраузерность: Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex и др.;
Связь:
✔ Telegram: https://t.me/Constantine_OG
✔ E-mail: [email protected]
✔ В личных сообщениях
Я против войны в Украине!
Портфолио
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