Constantine_G

Константин Constantine_G

 
29 летРоссия/Воронеж
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Верстка. Frontend разработка. Адаптивность.

Технические детали:

  • HTML5, CSS3, БЭМ;

  • JavaScript, ES6+

  • Git

  • SCSS/SASS, Gulp / Webpack.;

  • Кроссбраузерность: Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex и др.;

Связь:

✔ Telegram: https://t.me/Constantine_OG

✔ E-mail: [email protected]

✔ В личных сообщениях

JavascriptSCSSSASSGulp