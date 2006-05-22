CoolKostik

Гость CoolKostik

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Быстро! Качественно! Дёшево!

  • Web специалист

    Нужен человек, с минимальными знаниями в области создания сайтов. Можно без опыта работы и даже без знания HTML (хотя, я думаю, здесь врятли есть такие люди). Смысл работы: нужно создавать простые сайты на бесплатных хостингах, ...

    HTML
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Тематика "Секс услуги"

    Нужно поднять в топ сайт, тема которого - секс услуги. Страницы оптимизированы и недавно проиндексированы поисковиками. Находятся на 4 странице выдачи Яши и на 15 Гугла. Частота запроса по Я-Директ около 40 000. Вариант раскрутить ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • SEO-специалист

    $2500

    Требуется SEO-специалист, скорее всего начинающий, для долгосрочного сотрудничества. Со своей стороны обещаю выгодные условия и перспективу дальнейшего роста. Заинтересованным писать на [email protected] или в аську.

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужно поднять с нуля сайт

    Нужно поднять с нуля сайт в Яндексе как можно выше. По запросу: либо "Раскрутить сайт" либо "Раскрутка сайта", ещё не решил, это будет зависеть от цены. Оплата по факту. Собственно сайт: http://raskrut.ru/ Спасибо

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Поднять с нуля

    Нужно поднять с нуля сайт в Яндексе как можно выше. По запросу выдаёт: Результат поиска: страниц — 836 699, сайтов — не менее 1 544, в каталоге — 1 Оплата частями.

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    18 лет назад