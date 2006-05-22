CoolKostik

Нужен человек, с минимальными знаниями в области создания сайтов. Можно без опыта работы и даже без знания HTML (хотя, я думаю, здесь врятли есть такие люди). Смысл работы: нужно создавать простые сайты на бесплатных хостингах, ...
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно поднять в топ сайт, тема которого - секс услуги. Страницы оптимизированы и недавно проиндексированы поисковиками. Находятся на 4 странице выдачи Яши и на 15 Гугла. Частота запроса по Я-Директ около 40 000. Вариант раскрутить ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Требуется SEO-специалист, скорее всего начинающий, для долгосрочного сотрудничества. Со своей стороны обещаю выгодные условия и перспективу дальнейшего роста. Заинтересованным писать на [email protected] или в аську.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт18 лет назад
Нужно поднять с нуля сайт в Яндексе как можно выше. По запросу: либо "Раскрутить сайт" либо "Раскрутка сайта", ещё не решил, это будет зависеть от цены. Оплата по факту. Собственно сайт: http://raskrut.ru/ СпасибоПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужно поднять с нуля сайт в Яндексе как можно выше. По запросу выдаёт: Результат поиска: страниц — 836 699, сайтов — не менее 1 544, в каталоге — 1 Оплата частями.Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт18 лет назад