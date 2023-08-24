Роби гарно
Маю досвід роботи в SolidWorks 10+ років. #3D моделювання, збірки, зварювання, листовий метал, креслення, моделювання, рух; # Механічна конструкція#; #Дизайн товару#; #3D моделювання#; #3D візуалізація#.
Досвід у проектуванні та розробці промислових продуктів, пристроїв і машин для різних цілей.
Відкритий до діалогу. Буду радий співпраці і допомогти втілити в життя ваші задуми.
Портфолио
- Монтажний кутник для зварювальних робітнет просмотров
- Бункер для міксера.нет просмотров
Машиностроение
нет отзывов
$10/час
от $10от 10 дней
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