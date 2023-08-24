Роби гарно

Маю досвід роботи в SolidWorks 10+ років. #3D моделювання, збірки, зварювання, листовий метал, креслення, моделювання, рух; # Механічна конструкція#; #Дизайн товару#; #3D моделювання#; #3D візуалізація#.

Досвід у проектуванні та розробці промислових продуктів, пристроїв і машин для різних цілей.

Відкритий до діалогу. Буду радий співпраці і допомогти втілити в життя ваші задуми.