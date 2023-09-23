Мега продуктивний копірайтер / Мега продуктивный копирайтер

Швидко та якісно складаю опис товарів та послуг. Пишу статті на будь-які теми. Мої тескти нестандартні, креативні, привертають увагу клієнтів. Я досконало володію українською, російською та англійською мовами.

Як риба у воді в сферах краси, психології, спорту, педагогіки. Але заради роботи, досить швидко можу вникнути в будь-яку тему. Поле моїх робіт ширилось від опису водонагрівачів до реклам казино.

Завжди враховую всі побажання клієнтів. В моїх роботах мінімальний процент тавтології та плагіату.

Замовлення виконую раніше дедлайну.

Быстро и качественно описываю товары, услуги. Пишу статьи на любые темы. Мои тексты креативные и привлекают внимание клиентов. В совершенстве владею украинским, английским и русским языками.

Очень хорошо разбираюсь в сферах красоты, психологии, спорта, педагогики. Но для работы, достаточно быстро изучаю любую тему. Я в деталях описывала бойлеры и делала рекламу казино. Учитываю все пожелания клиента. В моих работах минимальный процент плагиата и тавтологии.

Всегда выполняю заказы намного раньше дедлайна.