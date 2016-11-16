За два месяца исполнитель не сделал и одного приложение из двух на которые мы договаривались. В том что было сделано - много багов которые не исправлялись неделями. Постоянно отодвигался срок сдачи и постоянно что-то опять слетало и шло не так. Более того - после оплаты за серверную часть не перенёс её на мой хостинг. Я зря потратил свои деньги и потерял время с нулевым результатом. В скайпе и на сайте мне не отвечает, не смотря на то что заходит и на мою просьбу отдать исходник хоть того что есть для доработки другим программистом не отвечает также.