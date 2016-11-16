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Отзывы заказчиков
$10
6 баллов
8 лет назад
jQueryPHP
Отправлял ему два ТЗ. Сделал первое и второе. Когда отправил третие, начали вылезать косяки по второму. Вначале пытался править, а потом к сожалению пропал (перестал отвечать в Skype) так и не доделав не косяки, не третие ТЗ. Оставил сайт с видимыми косяками для пользователей, крайне не професионально. Я вначале был очень рад сотрудничество, но к сожалению Владислав подвел. На короткие задание можете брать, но на долгое сотрудничество я бы не рекомендовал.
$350
2 балла
8 лет назад
Unity
За два месяца исполнитель не сделал и одного приложение из двух на которые мы договаривались. В том что было сделано - много багов которые не исправлялись неделями. Постоянно отодвигался срок сдачи и постоянно что-то опять слетало и шло не так. Более того - после оплаты за серверную часть не перенёс её на мой хостинг. Я зря потратил свои деньги и потерял время с нулевым результатом. В скайпе и на сайте мне не отвечает, не смотря на то что заходит и на мою просьбу отдать исходник хоть того что есть для доработки другим программистом не отвечает также.
$10
10 баллов
8 лет назад
PHP
Оставляю свой отзыв с опозданием так как было много работы. Итак что я могу сказать, это самый эффективный программист которого я встречал, разработал мне скрипт, несколько раз его улучшал, предлагал свои варианты, короче полное погружение в проблему и желание ее решить. Обязательно привлекайте его к своим идеям, разработкам, не пожалеете !
Ответный отзыв
Задача поставлена четко, задержек нет, рекомендую к сотрудничеству!