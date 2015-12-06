Cortana

Виктор Cortana

 
47 летРоссия/Таганрог
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
lilu-project
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Увеличение килобайтов в картинках
Отличная работа! Очень оперативно!
Все оперативно, были вопросы по ТЗ, сразу получил ответы. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв