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Виктор
Cortana
Cortana
47 лет
Россия
/
Таганрог
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
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Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Лиля Артемьева
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
$1
10 баллов
8 лет назад
Увеличение килобайтов в картинках
Отличная работа! Очень оперативно!
Все оперативно, были вопросы по ТЗ, сразу получил ответы. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
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Отзывы заказчиков
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