Cosss

Владимир Вуль Cosss

 
40 летРоссия/Калининград
19 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Графический дизайн. Иллюстрации, иконки, 3d, интерфейсы

Спец по интерфейсам. Большой опыт в мобильных приложениях. Также, занимаюсь html/css версткой. Могу построить "живой" прототип интерфейса, в том числе для мобильного приложения, так что он будет выглядеть, как обычное приложение.

Последнее время увлекаюсь 3d. Поэтому ищу заказы именно в этой области.

Никогда не бросаю клиента после оплаты, всегда что-нибудь доделываю, мне очень важно, чтобы моя работа приносила пользу.

HTMLCSS
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Отзывы заказчиков
dkuzevanov
Дмитрий 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$500
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта файлообменника
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
abcunt
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$55
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Cosss
Владимир - очень опытный и хороший верстальщик, программист и девелопер! Все, заказанное мною, выполнено за кротчайший срок, очень качественно и совсем недорого! Настоятельно рекомендую пользоваться услугами этого профессионала! Спасибо, Вова!
Отличный заказчик, сотрудничать одно удовольствие. Платит щедро и быстро. Всем рекомендую!
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3D-графика
нет отзывов
$100/час
от $100от 2 часов
нет рейтинга