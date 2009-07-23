Графический дизайн. Иллюстрации, иконки, 3d, интерфейсы

Спец по интерфейсам. Большой опыт в мобильных приложениях. Также, занимаюсь html/css версткой. Могу построить "живой" прототип интерфейса, в том числе для мобильного приложения, так что он будет выглядеть, как обычное приложение.

Последнее время увлекаюсь 3d. Поэтому ищу заказы именно в этой области.

Никогда не бросаю клиента после оплаты, всегда что-нибудь доделываю, мне очень важно, чтобы моя работа приносила пользу.