Графический дизайн. Иллюстрации, иконки, 3d, интерфейсы
Спец по интерфейсам. Большой опыт в мобильных приложениях. Также, занимаюсь html/css версткой. Могу построить "живой" прототип интерфейса, в том числе для мобильного приложения, так что он будет выглядеть, как обычное приложение.
Последнее время увлекаюсь 3d. Поэтому ищу заказы именно в этой области.
Никогда не бросаю клиента после оплаты, всегда что-нибудь доделываю, мне очень важно, чтобы моя работа приносила пользу.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Invites193 просмотра
- Pencil294 просмотра
- Microphone icon303 просмотра
- Rocket icon231 просмотр
- FitnessApp210 просмотров
- FitnessApp199 просмотров
- Delovod182 просмотра
- Life4Photo227 просмотров
- Ридер журнала Psychologies 2200 просмотров
- Ридер журнала Psychologies204 просмотра
- SmartFitness 2227 просмотров
- SmartFitness203 просмотра
Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$55
10 баллов
14 лет назад
Владимир - очень опытный и хороший верстальщик, программист и девелопер! Все, заказанное мною, выполнено за кротчайший срок, очень качественно и совсем недорого! Настоятельно рекомендую пользоваться услугами этого профессионала! Спасибо, Вова!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, сотрудничать одно удовольствие. Платит щедро и быстро. Всем рекомендую!
3D-графика
нет отзывов
$100/час
от $100от 2 часов
нет рейтинга