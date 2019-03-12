Мастер на все ноги.
Позвольте представиться. Дарья, врач-невролог из НИИ Склифосовского с целым рядом серьезных увлечений.
С 2014 года занимаюсь видеомонтажом, на ютуб-канале 800+ подписчиков, легко работаю с масками, хромакеем, разного рода переходами и эффектами.
С детства рисую, на любительском уровне, область интереса - 2D персонажи.
Так же с детства пишу (новеллы, рассказы, фанфики, статьи, блоги, стихи). Буду рада предоставить свои услуги и в этой области. Стоит упомянуть свободное владение английским, так что переводы любых размеров текста не составят особого труда.
Заинтересована в озвучке. Имею небольшой любительский опыт, не смущаюсь своего голоса, так как в свободное время занимаюсь стримингом.
Быстро обучаюсь, коммуникабельна, ответственна.
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Портфолио
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Озвучивание
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$10/час
от $10от 2 дней
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Уроки и Репетиторство
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$15/час
от $15от 5 дней
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