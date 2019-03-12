Мастер на все ноги.

Позвольте представиться. Дарья, врач-невролог из НИИ Склифосовского с целым рядом серьезных увлечений.

С 2014 года занимаюсь видеомонтажом, на ютуб-канале 800+ подписчиков, легко работаю с масками, хромакеем, разного рода переходами и эффектами.

С детства рисую, на любительском уровне, область интереса - 2D персонажи.

Так же с детства пишу (новеллы, рассказы, фанфики, статьи, блоги, стихи). Буду рада предоставить свои услуги и в этой области. Стоит упомянуть свободное владение английским, так что переводы любых размеров текста не составят особого труда.

Заинтересована в озвучке. Имею небольшой любительский опыт, не смущаюсь своего голоса, так как в свободное время занимаюсь стримингом.

Быстро обучаюсь, коммуникабельна, ответственна.