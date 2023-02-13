Привет! Мы, CreoPanda, дизайн студия, ищем в команду 2d моушн дизайнера.

CreoPanda - это команда опытных и сильных дизайнеров, которые создают 2D компьютерную графику, анимацию, делаем пре/пост-продакшн и продакшн.

Создаем креативы для топовых проектов.

Что предстоит?

1. На основе технического задания и готового арта, нужно анимировать и монтировать ролики под ключ длительностью 15-30 сек.

2. Риг и анимаиця персонажей.

3. Озвучивать ролики будет плюсом.

Какие скиллы нужны?

1. Опыт в моушене от 1 года минимум, наличие портфеля обязательно.

2. Обязательное знание AE, плюсом будет Spine, Moho.

3. Знание DUIK, Newton.

3. Понимание принципов композиции, монтажа, цветокора, анимации.

Условия:

Оплата по проектная с возможностью трудоустройства на фул тайм , после нескольких успешно выполненных проектов.