Привет! Мы, CreoPanda, дизайн студия, ищем в команду 2d моушн дизайнера.
CreoPanda - это команда опытных и сильных дизайнеров, которые создают 2D компьютерную графику, анимацию, делаем пре/пост-продакшн и продакшн.
Создаем креативы для топовых проектов.
Что предстоит?
1. На основе технического задания и готового арта, нужно анимировать и монтировать ролики под ключ длительностью 15-30 сек.
2. Риг и анимаиця персонажей.
3. Озвучивать ролики будет плюсом.
Какие скиллы нужны?
1. Опыт в моушене от 1 года минимум, наличие портфеля обязательно.
2. Обязательное знание AE, плюсом будет Spine, Moho.
3. Знание DUIK, Newton.
3. Понимание принципов композиции, монтажа, цветокора, анимации.
Условия:
Оплата по проектная с возможностью трудоустройства на фул тайм , после нескольких успешно выполненных проектов.