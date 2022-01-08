Команда видео и графического дизайна CreoTeam👋

Привет!👋

Меня зовут Елена, я представляю команду опытных дизайнеров видеорекламы - CREO TEAM. Мы внимательно относимся к результату своей работы и готовы получать обратную связь, чтобы сделать наше с вами сотрудничество более эффективным.

В нашей команде работают настоящие профессионалы своего дела. Мы регулярно придумываем и воплощаем в жизнь массу креативных идей. У нас большой опыт работы с Adobe Premier, Adobe After Effects, Adobe Photophop. Мы можем поработать над техническим заданием или воплотить в жизнь свои творческие идеи.

Не стесняйтесь обращаться к нам, мы будем рады работать с вами!