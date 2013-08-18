Контент-менеджмент, SЕО оптимизация и продвижение, верстка, консалтинг

Здравствуйте!

Мое имя Дмитрий, последний год на постоянной основе работаю в Groupon контент-менеджером и специалистом по рассылке. Работаю 10 ночей в месяц, и у меня много свободного времени. которое я трачу на себя, семью и фриланс. О последнем могу сказать, что я знаю и умею:

- Создавать сайты (визитки, интернет-магазины, информационные порталы, ВИКИ-порталы и многое другое),

- Наполнять сайты (я профессиональный контент-менеджер)

- Продвигать сайты (внутренняя оптимизация, создание сематического ядра, наращивание качественной ссылочной массы и все все все на эту тему).

По любому из этих вопросов я даю платные консультации = 10$ за час.

Мои конкурентные преимущества:

1) Имею 2 диплома о высшем образовании, оба легально получены путем обучения в университете. Один диплом - Маркетинг, второй - Менеджмент и консалтинг.

2) Опыт работы на многочисленных проектах, прошел путь от "человека который кликает на рекламу за центы" до специалиста, которым являюсь сейчас.

3) Работаю в международном интернет-проекте, благодаря чему обладаю не только различными знаниями и умениями в сфере интернет-проектов, а результатами самых различных маркетинговых исследований, благодаря каким знаю, какие заголовки для какой аудитории лучше, какие шрифты для пользователей читабельнее, где и как лучше расположить тот или иной блок и многое многое другое.

4) Я честный и веселый парень, которому нравится подход "по-хорошему".

=)

Оплата - только ВебМани.