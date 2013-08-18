Здравствуйте! Нужен человек, который сможет писать для меня каждый месяц в среднем 10 статей объемом от 2000 знаков. Оплата - 30 руб. за 1000 знаков без пробелов 100% уникального текста, оплата только ...
Здравствуйте!
Мое имя Дмитрий, последний год на постоянной основе работаю в Groupon контент-менеджером и специалистом по рассылке. Работаю 10 ночей в месяц, и у меня много свободного времени. которое я трачу на себя, семью и фриланс. О последнем могу сказать, что я знаю и умею:
- Создавать сайты (визитки, интернет-магазины, информационные порталы, ВИКИ-порталы и многое другое),
- Наполнять сайты (я профессиональный контент-менеджер)
- Продвигать сайты (внутренняя оптимизация, создание сематического ядра, наращивание качественной ссылочной массы и все все все на эту тему).
По любому из этих вопросов я даю платные консультации = 10$ за час.
Мои конкурентные преимущества:
1) Имею 2 диплома о высшем образовании, оба легально получены путем обучения в университете. Один диплом - Маркетинг, второй - Менеджмент и консалтинг.
2) Опыт работы на многочисленных проектах, прошел путь от "человека который кликает на рекламу за центы" до специалиста, которым являюсь сейчас.
3) Работаю в международном интернет-проекте, благодаря чему обладаю не только различными знаниями и умениями в сфере интернет-проектов, а результатами самых различных маркетинговых исследований, благодаря каким знаю, какие заголовки для какой аудитории лучше, какие шрифты для пользователей читабельнее, где и как лучше расположить тот или иной блок и многое многое другое.
4) Я честный и веселый парень, которому нравится подход "по-хорошему".
=)
Оплата - только ВебМани.
- Копирайтинг1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужен копирайтер, которые сможет время от времени выполнять задания по написанию статей по цене 30руб. за 1000 знаков с уникальностью 100%. Объемы пока не большие, в среднем нужно 10 статей в ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт12 лет назад