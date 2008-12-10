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Mad Bo
Crimer_rsp
Crimer_rsp
NaN лет
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
14 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Viktor Bashilov
belbel
46 лет
Россия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
$100
0 баллов
15 лет назад
Сделать дизайны сайтов на Shop-Script
Затягивал сроки. Потом сообщил, что затрудняется определиться со сроком и "предлагает рассмотреть предложения других фрилансеров".
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Отзывы заказчиков
1
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