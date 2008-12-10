Crimer_rsp

Mad Bo Crimer_rsp

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
belbel
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$100
0 баллов
15 лет назад
Сделать дизайны сайтов на Shop-Script
Затягивал сроки. Потом сообщил, что затрудняется определиться со сроком и "предлагает рассмотреть предложения других фрилансеров".