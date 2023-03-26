Cristina_M

Программист на Python

Более двух лет опыта, в потоковой разработке веб приложений на Python с использованием Django, Flask и Mango DB. Решу ваши задачи: Автоматизация процессов. Скрипты любого уровня. Взаимодействие с API Парсеры.(selenium, api, hide-parsing, Anti-Capcha) Высоконагруженные Веб-приложения. Настройка, адаптация, кастомизация Django-admin. Рефакторинг кода. Консультации. На связи 24/7. Пост поддержка проектов по договоренности.