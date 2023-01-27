CrtdLunacy

Вячеслав Фролов CrtdLunacy

 
30 летГрузия/Батуми
год на фриланс-бирже
Был
год назад

Здравствуйте!

Меня зовут Вячеслав, занимаюсь разработкой 2 года.

Начинал свое изучение с верстки и базовых знаний JS. Сейчас пишу проекты используя React, Next, TypeScript, Tailwind / CSS-модули.

Примеры работ:

Таймер для работы - React/Redux, CSS - https://pomidor-app-react.vercel.app/

Сайт для бронирования - Next, TypeScript, Tailwind - https://airbnb-app-crtdlunacy.vercel.app/

Мой Github: https://github.com/CrtdLunacy

Связаться со мной можно по этой почте или же в телеграмме - никнейм @CrtdLunacy

TypeScriptCSSReact