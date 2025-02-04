Качественная вёрстка сайтов.
БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery.
Преимущества работы со мной:
Качественно разрабатываю верстку на основе вашего дизайн проекта сайта для ПК.
Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ!
Если вдруг вы пропустили ряд мелочей в дизайне, по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат они будут внесены в верстку!
Гарантия на верстку.
В течение одной недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Ответственность:
- готов приступить уже сейчас
- всегда довожу дело до конца
- * окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком
- всегда на связи
Род занятий:
- Адаптивность, отзывчивость (responsive). Только чистый и понятный код.
- Работаю с макетами создаными в PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ. Webpack.
- bootstrap, Tilda.
Дополнительно:
- Предоставляю услуги на постоянной основе по администрированию вашего проекта
- наполнение сайта
- доработка дизана
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: @MaxT_g
Прочее:
- Цены обсуждаются индивидуально и зависят от сложности проекта.
Буду рад обсудить возможное сотрудничество с вами.
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