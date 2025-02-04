Качественная вёрстка сайтов.

БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery.

Преимущества работы со мной:

Качественно разрабатываю верстку на основе вашего дизайн проекта сайта для ПК.

Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Если вдруг вы пропустили ряд мелочей в дизайне, по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат они будут внесены в верстку!



Гарантия на верстку.

В течение одной недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Ответственность:

- готов приступить уже сейчас

- всегда довожу дело до конца

- * окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком

- всегда на связи

Род занятий:

- Адаптивность, отзывчивость (responsive). Только чистый и понятный код.

- Работаю с макетами создаными в PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ. Webpack.

- bootstrap, Tilda.

Дополнительно:



- Предоставляю услуги на постоянной основе по администрированию вашего проекта

- наполнение сайта

- доработка дизана

Связь:

Прочее:

- Цены обсуждаются индивидуально и зависят от сложности проекта.

Буду рад обсудить возможное сотрудничество с вами.