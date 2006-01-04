Cubeaxis

Гость Cubeaxis

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Ищу заказы на Web и полиграфию.

Photoshop, Illustrator, Flash, HTML - Могу!!!

Дизайном (равно как и версткой) занимаюсь семь лет.

Цветокоррекция - не хуже Маргулиса.

Коротко о себе: Вполне нормальный и вменяемый :)

HTML
Отзывы заказчиков
Tek
49 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$100
10 баллов
18 лет назад
Разработать макет TGP-сайта
Спасибо, всем доволен. Обращусь еще.
Tishman
Гость 
49 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$90
10 баллов
18 лет назад
Логотип
Работой доволен. Выполнена в срок. Для решения подобных задач буду обращаться к нему и в дальнейшем.
Booger
Гость 
47 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$50
10 баллов
18 лет назад
Flash баннер
Все сделано в срок и очень симпатично. Буду работать с ним и в дальнейшем.
Рекомендую всем. Вежлив, мгновенно платит :)
Ответный отзыв
tvv
48 летНидерланды
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
$25
10 баллов
18 лет назад
Разработка анимационного баннера 88x31
Профессионал, мастер своего дела. Креатив на высшем уровне. Максимальная оценка, 10 баллов!
Заказчик - дай Бог каждому! :) точно знает чего хочет, мгновенно расплачивается. 10 баллов, и никак не меньше!
Ответный отзыв
Weblancer
44 годаУкраина
20 лет в сервисе
Был
42 минуты назад
$300
10 баллов
18 лет назад
Новый дизайн для сервиса Weblancer.net
Настоящий профессионал своего дела. Задания выполняет быстро. Аккуратен и вежлив. Очень приятно работать с данным человеком.
Работа с этим заказчиком - сплошной праздник. Четкая постановка задачи, только конструктивная критика, своевременная оплата. Исключительно корректен в общении. Итого: оценка "10". Больше, к сожалению, не позволяет шкала.
Ответный отзыв