Ищу заказы на Web и полиграфию.
Photoshop, Illustrator, Flash, HTML - Могу!!!
Дизайном (равно как и версткой) занимаюсь семь лет.
Цветокоррекция - не хуже Маргулиса.
Коротко о себе: Вполне нормальный и вменяемый :)
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
18 лет назад
Спасибо, всем доволен. Обращусь еще.
$90
10 баллов
18 лет назад
Работой доволен. Выполнена в срок. Для решения подобных задач буду обращаться к нему и в дальнейшем.
$50
10 баллов
18 лет назад
Все сделано в срок и очень симпатично. Буду работать с ним и в дальнейшем.
Ответный отзыв
Рекомендую всем. Вежлив, мгновенно платит :)
$25
10 баллов
18 лет назад
Профессионал, мастер своего дела. Креатив на высшем уровне. Максимальная оценка, 10 баллов!
Ответный отзыв
Заказчик - дай Бог каждому! :) точно знает чего хочет, мгновенно расплачивается. 10 баллов, и никак не меньше!
$300
10 баллов
18 лет назад
Настоящий профессионал своего дела. Задания выполняет быстро. Аккуратен и вежлив. Очень приятно работать с данным человеком.
Ответный отзыв
Работа с этим заказчиком - сплошной праздник. Четкая постановка задачи, только конструктивная критика, своевременная оплата. Исключительно корректен в общении. Итого: оценка "10". Больше, к сожалению, не позволяет шкала.