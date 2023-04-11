Хотите сайт? Пишите, я не кусаюсь))

>> Обо мне

Раньше пробовал дизайн и понял, что не мое, поэтому занялся версткой сайтов. Этим я еще начал заниматься с 11 класса и только сейчас у меня начало что-то получатся. Довольно трудно найти нормальные макеты для верстки, чтобы и глазу было приятно, и достаточно нагружал мозг вопросом "Как, блин, мне это сделать?". Но если хорошо поискать, то можно найти такие макеты. Другой вопрос в том, что они условно бесплатные в большинстве своем. Так что вернувшись к фигме, я копирую эти условно-бесплатные макеты и потом начинаю верстать их. Сейчас учусь в ВУЗе и в свободное время начал рассматривать работу в интернете.

>> Использую следующий стек технологий:

HTML

CSS

JS

SCSS

V3C validator (да, это просто для проверки корректности создания сайта)

Figma (в плане того, чтобы вносить правки и проверять работу дизайнера, верстать в фигме - самое то)

>>Гарантия, что не исчезну

Есть такая тенденция, что заказчики боятся брать фрилансеров для выполнения заказов. Частично этот страх оправдан, но лишь частично. Ниже я дам все необходимые контакты для связи со мной в случае, если я кому-то буду нужен. И да, эти контакты со мной надолго, так что никуда не исчезну))

>>Контакты

Буду рад вашим предложениям по работе с проектами.