Воплощение ваших макетов в жизнь! CSS3\HTML5, БЭМ, GULP, SASS, jQuery.

Даю жизнь вашим макетам на web просторах!

Преимущества работы со мной:

Экономия денег. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Экономия времени. После согласования деталей заказа я сразу же преступаю к работе и не отступаюсь до конечного результата.

Здоровые нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Самое важное для меня - удовлетворение клиента от проделанной мной работы!

Ответственность:

- готов приступить уже сегодня

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату

- всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Образование:

-Высшее педагогическое

Портфолио:

https://www.weblancer.net/users/Cwasar/portfolio/