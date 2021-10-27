Воплощение ваших макетов в жизнь! CSS3\HTML5, БЭМ, GULP, SASS, jQuery.
Даю жизнь вашим макетам на web просторах!
Преимущества работы со мной:
- Экономия денег. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Экономия времени. После согласования деталей заказа я сразу же преступаю к работе и не отступаюсь до конечного результата.
- Здоровые нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Ответственность:
- готов приступить уже сегодня
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
Образование:
-Высшее педагогическое
Портфолио:
https://www.weblancer.net/users/Cwasar/portfolio/
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @Cwasar
- Skype: jeff_rp
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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