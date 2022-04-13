Рерайт, копирайт, редактирование текста на русском и украинском языках.

Опыта не много, но есть непреодолимое желание набраться его побольше и научиться новому.

Ответственна, достаточно грамотна, высшее образование присутствует: Херсонский государственный университет (инженер-программист), Киевский институт инвестиционного менеджмента (менеджер по финансам).