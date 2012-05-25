Web-программист (PHP, MySQL)

Меня зовут Камиль Хамзин. Я был рожден 24 августа 1993 года.

Я называю себя верстальщиком, умеющим верстать макеты на HTML, и собственно с использованием CSS-правил.

Я называю себя Web-программистом, умеющим программировать на PHP, создавать базы данных в MySQL и т.д.

В кратце, всё!

Остальное - по факту общения!