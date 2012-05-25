Web-программист (PHP, MySQL)
Меня зовут Камиль Хамзин. Я был рожден 24 августа 1993 года.
Я называю себя верстальщиком, умеющим верстать макеты на HTML, и собственно с использованием CSS-правил.
Я называю себя Web-программистом, умеющим программировать на PHP, создавать базы данных в MySQL и т.д.
В кратце, всё!
Остальное - по факту общения!
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 4 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $270
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $350
от 10 дней
нет рейтинга