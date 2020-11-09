Cyberpunk3351

Илья Cyberpunk3351

 
42 годаРоссия/Абакан
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Начинающий веб-разработчик

▌Навыки:

  • HTML, CSS
  • Bootstrap, Flexbox, CSS Grid
  • Gulp, Sass, Pug, Препроцессоры
  • JavaScript, Jquery
  • Git
  • PHP, MySql, Wordpress
  • Linux, Bash, Docker
▌Ищу проекты в которых могу принять участие.
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