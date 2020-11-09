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Илья
Cyberpunk3351
Cyberpunk3351
42 года
Россия
/
Абакан
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
Начинающий веб-разработчик
▌Навыки:
HTML, CSS
Bootstrap, Flexbox, CSS Grid
Gulp, Sass, Pug, Препроцессоры
JavaScript, Jquery
Git
PHP, MySql, Wordpress
Linux, Bash, Docker
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