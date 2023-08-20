Главное в работе, результат и кратчайшие сроки!

Я вас приветствую,меня зовут Сергей, я фрилансер !!! Я помогу вам с написанием,редактированием и переводом текстов,хорошо владею украинским,русским,английским, французским,немецким, польским, в данный момент изучаю китайский язык. Есть талант к рисованию и графическим инсталяциям, а также занимаюсь редактированием фотографий. С радостью вам помогу!!! Я с уверенностью вам могу гарантировать что заказ ваш будет выполнен в кратчайшие сроки и в соответствии с вашими требованиями.

Я достаточно комуникабеленый, креативный, ответственный, целеустремленный человек. Есть большой опыт в копирайтинге и рерайтинге. Я активный пользователь социальных сетей. Работаю максимально быстро,качественно и за преемлемую цену.

Буду рад с вами сотрудничать!!!