Нужно пригласить в группу в контакте 100 человек целевой аудитории с России. Можно и Украины. Важно, чтобы это были не боты, а живые люди.
Социальные сети (SMM и SMO)14 заявок
Закрыт
10 лет назад
[file]Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Начиная с 2010 года я профессионально занимаюсь копирайтингом.
Работаю с лендингами, продающими текстами, коммерческими проедложениями.
Работу выполняю качественно и в срок. Беру дорого.
Нужно пригласить в группу в контакте 100 человек целевой аудитории с России. Можно и Украины. Важно, чтобы это были не боты, а живые люди.