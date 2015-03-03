D-Limon

Дмитрий Ещенко D-Limon

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

[file]Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Начиная с 2010 года я профессионально занимаюсь копирайтингом.

Работаю с лендингами, продающими текстами, коммерческими проедложениями.

Работу выполняю качественно и в срок. Беру дорого.