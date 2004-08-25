D20050825KL

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Я носительница Украинского и Русского языка, владею ими на высшем уровне.
Неплохо знаю английский и немецкий, продолжаю их изучение.
Имею опыт работы в переводе, редактировании и наборе текстов. Прекрасно умею составлять и оформлять презентации, понятно, чётко, интересно и ярко.
Имею отличные навыки в работе с приложениям Word, Excel, PowerPoint, Canva.
Работаю максимально качественно и за оптимальную цену.
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