D20050825KL

Гарантия качества и прекрасно выполненной работы!

Помогу вам в работе с текстами и гарантирую, что сделано будет качественно и быстро!

Я носительница Украинского и Русского языка, владею ими на высшем уровне.

Неплохо знаю английский и немецкий, продолжаю их изучение.

Имею опыт работы в переводе, редактировании и наборе текстов. Прекрасно умею составлять и оформлять презентации, понятно, чётко, интересно и ярко.

Имею отличные навыки в работе с приложениям Word, Excel, PowerPoint, Canva.

Работаю максимально качественно и за оптимальную цену.

Буду рада сотрудничеству!