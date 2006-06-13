Требуется программист для поддержки и для написания новых функций в движке Shop-Script. Место работы Екатеринбург. Подробности при личной встрече. Знание PHP, MySQL Адрес сайта в моем портфолио.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Наш сайт существует 5 лет. Задумали модернизацию. Доработка Shop-Script - подробное и развернутое ТЗ в приложении. 1 приложение - раздел синглов, 2 е - основное ТЗ. Доработка импорта. Дизайн есть - натянуть на движек. За скорость исполнения выплачивается Премия. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $500
Сайт свой работает 5 лет. Купили Shop-Script т.к старый движек морально устарел. Требуется доработка функций которых нет в базовом наборе, а так же дельные советы, редизайн. Так же требуется постоянная тех-поддержка, в последующем обращении по модернизации и ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт18 лет назад
- $500
Сайт свой работает 5 лет. Купили Shop-Script т.к старый движек морально устарел. Требуется доработка функций которых нет в базовом наборе, а так же дельные советы, редизайн. Так же требуется постоянная тех-поддержка, в последующем обращении по модернизации и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт18 лет назад