DAR

Денис Рябинкин DAR

 
47 летРоссия/Екатеринбург
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Поддержка и доработка скрипта Shop-Script

    Требуется программист для поддержки и для написания новых функций в движке Shop-Script. Место работы Екатеринбург. Подробности при личной встрече. Знание PHP, MySQL Адрес сайта в моем портфолио.

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка Shop-Script - новостной - инет-магазин

    $1000

    Наш сайт существует 5 лет. Задумали модернизацию. Доработка Shop-Script - подробное и развернутое ТЗ в приложении. 1 приложение - раздел синглов, 2 е - основное ТЗ. Доработка импорта. Дизайн есть - натянуть на движек. За скорость исполнения выплачивается Премия. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Доработка скрипта - дизайн

    $500

    Сайт свой работает 5 лет. Купили Shop-Script т.к старый движек морально устарел. Требуется доработка функций которых нет в базовом наборе, а так же дельные советы, редизайн. Так же требуется постоянная тех-поддержка, в последующем обращении по модернизации и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Дароботка скрипта и дизайн инет магазина.

    $500

    Сайт свой работает 5 лет. Купили Shop-Script т.к старый движек морально устарел. Требуется доработка функций которых нет в базовом наборе, а так же дельные советы, редизайн. Так же требуется постоянная тех-поддержка, в последующем обращении по модернизации и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
polygon
Михаил 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов(-1)
$999
10 баллов
17 лет назад
Доработка Shop-Script - новостной - инет-магазин
четко ставит задачу, подробные пояснения. по ходу работы постоянно контролировал прогресс, непосредственно принимал участие в работе со своим видением конечного результата. с юмором относился к проекту. приятно работать.
Несмотря на постоянное усложнение проекта, терпеливо и все сделал на отлично. Прислушивается к мнению заказчика и без лишних вопросов все делает и меняет. Уникальный молодой програмист :), что он делает в России непонятно.
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