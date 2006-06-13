Сайт свой работает 5 лет. Купили Shop-Script т.к старый движек морально устарел. Требуется доработка функций которых нет в базовом наборе, а так же дельные советы, редизайн. Так же требуется постоянная тех-поддержка, в последующем обращении по модернизации и ...