Дарья Лубская DASHALUBSKAYA777DASHALUBSKAYA777
21 годУкраина/Донецк
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Студентка 2-го курса специальности "Менеджмент". Быстро обучаюсь и настроена на результат. Я использую любые средства, чтобы достичь цели.(Л.да Винчи)
ЧТО Я УМЕЮ?
- делать качественные презентации в PowerPoint;
- работать с текстом в Word( делать заголовки, таблицы, корректировать текст, редактирую PDF и тд);
- работаю с базами данных ( Excel);
- предоставляю услугу по копирайту текстов;
- помогу в решении математических задач;
- владею английским языком (уровень B1);
- создаю сайты с нуля.
ИНТЕРЕСЫ
- бизнес;
- саморазвитие;
- фитнесс;
- таймменеджмент.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
- целеустремленность;
- педантичность;
- пунктуальность;
- исполнительность.
Портфолио
- Microsoft Excel176 просмотров
- Microsoft PowerPoint88 просмотров
- Microsoft PowerPoint89 просмотров
- Microsoft PowerPoint93 просмотра
- Уровень B1130 просмотров