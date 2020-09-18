Студентка 2-го курса специальности "Менеджмент". Быстро обучаюсь и настроена на результат. Я использую любые средства, чтобы достичь цели.(Л.да Винчи)

ЧТО Я УМЕЮ?

- делать качественные презентации в PowerPoint;

- работать с текстом в Word( делать заголовки, таблицы, корректировать текст, редактирую PDF и тд);

- работаю с базами данных ( Excel);

- предоставляю услугу по копирайту текстов;

- помогу в решении математических задач;

- владею английским языком (уровень B1);

- создаю сайты с нуля.

ИНТЕРЕСЫ

- бизнес;

- саморазвитие;

- фитнесс;

- таймменеджмент.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

- целеустремленность;

- педантичность;

- пунктуальность;

- исполнительность.