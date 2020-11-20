DDTM1981

Дмитрий Титено DDTM1981

 
43 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Сайты под ключ, лендинги, интернет магазины,

Чем я могу быть полезен?

Выбирая меня, Вы получите качественный, функциональный и полностью оптимизированный сайт.

  • Интернет магазины (Создание и запуск индивидуальных интернет магазинов с наполнением и SEO оптимизацией)
  • Корпоративные сайты (Обновляю старые сайты, создаю новые быстрые, адаптированные под большинство известных устройств. Десктоп и мобильная версия.)
  • Продающие лендинги (Создам для Вас яркий продающий лендинг. Лендинг - это сраничка товара, или услуги. Один из лучших инструментов продаж.)
  • SEO оптимизация и продвижение (Вы можете быть уверенны, что любой сайт созданный мною имеет внутреннюю SEO оптимизацию на высоком уровне. SEO (Search Engine Optimization) — комплекс действий, которые помогают потенциальным клиентам быстро найти ваш сайт в поисковых системах Google, Яндекс (и других).)
  • Абонентское обслуживание (Я могу взять на себя обслуживание Вашего сайта (ежемесячное наполнение контентом, отслеживание позиций сайта, продвижение сайта))