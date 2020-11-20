Сайты под ключ, лендинги, интернет магазины,
Чем я могу быть полезен?
Выбирая меня, Вы получите качественный, функциональный и полностью оптимизированный сайт.
- Интернет магазины (Создание и запуск индивидуальных интернет магазинов с наполнением и SEO оптимизацией)
- Корпоративные сайты (Обновляю старые сайты, создаю новые быстрые, адаптированные под большинство известных устройств. Десктоп и мобильная версия.)
- Продающие лендинги (Создам для Вас яркий продающий лендинг. Лендинг - это сраничка товара, или услуги. Один из лучших инструментов продаж.)
- SEO оптимизация и продвижение (Вы можете быть уверенны, что любой сайт созданный мною имеет внутреннюю SEO оптимизацию на высоком уровне. SEO (Search Engine Optimization) — комплекс действий, которые помогают потенциальным клиентам быстро найти ваш сайт в поисковых системах Google, Яндекс (и других).)
- Абонентское обслуживание (Я могу взять на себя обслуживание Вашего сайта (ежемесячное наполнение контентом, отслеживание позиций сайта, продвижение сайта))
Портфолио
- Сайт визитка мастера по ремонту59 просмотров
- Сайт визитка спортивного клуба79 просмотров
- Интернет магазин климатической техники54 просмотра
- Корпоративный сайт63 просмотра
- Сайт визитка мебельной компании37 просмотров