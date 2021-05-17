МОДЕЛЛЕР; 3D дизайн; РАЗРАБОТКА УП; SIEMENS NX; ВЕДЕНИЕ INSTAGRAM, ПОСТИНГ!

Здравствуйте.Изучил задачи и методы плазово-шаблонной увязки, успешно освоил CAD-систему unigraphics NX ( разработка управляющих программ для станков с ЧПУ).

В настоящее время занимаюсь созданием плоской и объемной оснастки на детали фюзеляжа, крыла и систем изделия 70М2, ИЛ-476, МС-21 и ИЛ-112В,ИЛ-114 по механизации крыла Изд. 400, разрабатываю УП для изготовления плоской оснастки на станках «BEHRENS» и «LKR», объемной оснастки на станках «NC210»,«Trimill»,«HyperMach». Разработка проектных чертежей и 3d моделей в ArchiCAD ; sketchap G код