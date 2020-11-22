Аниматор

В эпоху ютуба и ТикТока видеореклама и анимация выходят на первый план! Доказано сотнями маркетологов, что статическая реклама даёт меньший отклик.

Делаю анимационные ролики, объясняющие видео, креативы для соц сетей, анимированные логотипы. Анимирую и монтирую всё что угодно!)