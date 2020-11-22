Аниматор
В эпоху ютуба и ТикТока видеореклама и анимация выходят на первый план! Доказано сотнями маркетологов, что статическая реклама даёт меньший отклик.
Делаю анимационные ролики, объясняющие видео, креативы для соц сетей, анимированные логотипы. Анимирую и монтирую всё что угодно!)
Портфолио
- Анимация логотипа73 просмотра
- Анимация логотипа70 просмотров
- Анимированная схема проезда71 просмотр
- Ролик-история о турагентстве101 просмотр
- Турагентство теперь в ТикТок101 просмотр
- Инстаграм-магазин детских товаров91 просмотр