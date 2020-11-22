DENIM0510

Дмитрий Волков DENIM0510

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Аниматор

В эпоху ютуба и ТикТока видеореклама и анимация выходят на первый план! Доказано сотнями маркетологов, что статическая реклама даёт меньший отклик.

Делаю анимационные ролики, объясняющие видео, креативы для соц сетей, анимированные логотипы.  Анимирую и монтирую всё что угодно!) 