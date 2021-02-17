Адаптивная верстка сайтов под ключ, доработки и правки для сайтов.
Подхожу к работе серьезно, выполняю все в срок или даже раньше.
Работаю с figma, photoshop, git, gulp
Для удобства верстки использую частично фреймворки, метаязыки и популярные библиотеки: bootstrap, jquery, jquery-ui, sass, less
При необходимости верстаю чистым css, html (как с flex-box так и с устаревшими методами)
Преимущества моих услуг:
1. Структурированная и понятная верстка с комментариями.
2. Резиновый формат сайта под все основные разрешения ( Ipad, Iphone, Android, HD, FullHD и другие ).
3. Кроссбраузерность ( Macintosh, Windows, Safari, Chrome, Yandex, FireFox, Explorer и другие ).
4. Создание и редактирование проекта на cms: ( DLE, Xenforo ).
5. Частичная натяжка сайта на cms (без создания шаблона, только чистая верстка): (word-press, joomla)
6. Разработка рабочих модулей для сайта на PHP (форма обратной связи, вывод информации из базы данных, бан-листы, группы, регистрации, авторизации и т.д.)
7. Создание проекта с git (использую github)