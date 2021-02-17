Создание сайтов под ключ (Frontend разработка)

Адаптивная верстка сайтов под ключ, доработки и правки для сайтов.

Подхожу к работе серьезно, выполняю все в срок или даже раньше.

Работаю с figma, photoshop, git, gulp

Для удобства верстки использую частично фреймворки, метаязыки и популярные библиотеки: bootstrap, jquery, jquery-ui, sass, less

При необходимости верстаю чистым css, html (как с flex-box так и с устаревшими методами)

Преимущества моих услуг:

1. Структурированная и понятная верстка с комментариями.

2. Резиновый формат сайта под все основные разрешения ( Ipad, Iphone, Android, HD, FullHD и другие ).

3. Кроссбраузерность ( Macintosh, Windows, Safari, Chrome, Yandex, FireFox, Explorer и другие ).

4. Создание и редактирование проекта на cms: ( DLE, Xenforo ).

5. Частичная натяжка сайта на cms (без создания шаблона, только чистая верстка): (word-press, joomla)

6. Разработка рабочих модулей для сайта на PHP (форма обратной связи, вывод информации из базы данных, бан-листы, группы, регистрации, авторизации и т.д.)

7. Создание проекта с git (использую github)