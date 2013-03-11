Профессиональный переводчик-копирайтер.

Дипломированный лингвист-переводчик. Работаю в сфере переводов с 2005 года. Имею большой опыт локализации текстов самой различной тематики: юридические, медицинские, экономические... Последние несколько лет специализируюсь на рекламных и маркетинговых материалах. Предпочитаю работать над творческими проектами, требующими не столько перевода, сколько создания по-настоящему интересного культурно адаптированного материала на целевом языке.

Вам необходим перевод, который будет звучать естественно, легко читаться и не выдавать в себе перевода? Готова предложить свои услуги!