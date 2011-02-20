DISSERTACIYA

Тема Политическая лексика в современном итальянском языком: семантические особенности и проблемы лексикографского представления план предоставлю как выберу исполнителя статьи не нужны 390847805 пишите только в аську. здесь ...
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужен специалист со знанием итальянского языка для написания научной работы. стучитесь в аську 390-847-805 срочноРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
ЭТО ДИССЕРТАЦИЯ, ОБЪЕМОМ 200 СТРАНИЦ ТЕМА УТВЕРЖДЕННАЯ НО ЭТА РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ НАПИСАНА КАК ЧЕРНОВИК СРОК НА ВСЮ РАБОТУ ПОЛТОРА МЕСЯЦА НО ПЕРВЫЙ ПУНКТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАПИСАН В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно написать первую главу диссертации в ближайшее время , писать можно по пунктам, но главное, чтобы в ближайшее время был хоть какой-то материал!!!!!!!!!!!!! тема Политическая лексика в современном итальянском языком: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Вот тема , которуя предложил заказчик : ПЛАН РАБОТЫ Диссертационной работы на тему: «Оптимизация совместной перевозки штучечных и смешанных грузов на воздушном транспорте». ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1000
Тема диссертации уже утверждена. Она звучит так: "Проблема "нового" героя в русской литературе 1850 - 1860-х годов: социально-психологическое содержание и структура образа". Тема диссертации включает в себя четырех писателей. Это Слепцов ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад