DISSERTACIYA

ЭТО ДИССЕРТАЦИЯ, ОБЪЕМОМ 200 СТРАНИЦ ТЕМА УТВЕРЖДЕННАЯ НО ЭТА РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ НАПИСАНА КАК ЧЕРНОВИК СРОК НА ВСЮ РАБОТУ ПОЛТОРА МЕСЯЦА НО ПЕРВЫЙ ПУНКТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАПИСАН В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ...