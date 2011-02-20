DISSERTACIYA

Федорова DISSERTACIYA

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Диссертация

    Тема Политическая лексика в современном итальянском языком: семантические особенности и проблемы лексикографского представления план предоставлю как выберу исполнителя статьи не нужны 390847805 пишите только в аську. здесь ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диссертация

    Нужно написать первую главу диссертации в ближайшее время , писать можно по пунктам, но главное, чтобы в ближайшее время был хоть какой-то материал!!!!!!!!!!!!! тема Политическая лексика в современном итальянском языком: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диссертация по литературе

    $1000

    Тема диссертации уже утверждена. Она звучит так: "Проблема "нового" героя в русской литературе 1850 - 1860-х годов: социально-психологическое содержание и структура образа". Тема диссертации включает в себя четырех писателей. Это Слепцов ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад