Привет, меня зовут Алина, и я помогу создать вам индивидуальный дизайн!

Визитки, сайты, лендинги и прочее. Всю мою работу вы можете отслеживать в реальном времени и в любое время сказать что вы хотите изменить. Открыта на любые предложения ! Работу не задерживаю, отработаю в назначенные сроки. Выслушаю ваши предложения по дизайну и предложу свои идеи, но сделаю обязательно по вашему заказу. Жду ваших предложений!