Алина Клименко DIS_ALINADIS_ALINA
21 годУкраина/Северодонецк
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Привет, меня зовут Алина, и я помогу создать вам индивидуальный дизайн!
Визитки, сайты, лендинги и прочее. Всю мою работу вы можете отслеживать в реальном времени и в любое время сказать что вы хотите изменить. Открыта на любые предложения ! Работу не задерживаю, отработаю в назначенные сроки. Выслушаю ваши предложения по дизайну и предложу свои идеи, но сделаю обязательно по вашему заказу. Жду ваших предложений!