Нужен человек для написания статьи. Тематика статьи Rap и R'n'B. Нужно написать статью размером около 6000 символов. Тема статьи - различия между музыкальными жанрами Rap и R'n'B. Нужны - различия с пояснениями, краткой историей, перечисленим ...
- $100Копирайтинг16 заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Нужно создать дизайн музыкального портала, а точнее общества, направление музыки - R'n'B, RAP, Hip-Hop. Сайт должен быть соответствующей стилистики и тематики: графити, крутые машины, яркие огни и т.д. Сайт следующей структуры: 1. Главная - новости - событыя - новинки 2. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен18 лет назад
Нужен человек для написания статьи. Тематика статьи Rap и R'n'B. Нужно написать статью размером около 8000 символов. Тема статьи - описание стилей исполнения музыкального жанра Rap и R'n'B. Нужны - описание, свойства, признаки, отличительные черты, ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт18 лет назад