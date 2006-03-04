DJ-onni

Гость DJ-onni

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен человек для написания статьи

    $100

    Нужен человек для написания статьи. Тематика статьи Rap и R'n'B. Нужно написать статью размером около 6000 символов. Тема статьи - различия между музыкальными жанрами Rap и R'n'B. Нужны - различия с пояснениями, краткой историей, перечисленим ...

    Написание статей
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Портал

    $2500

    Нужно создать дизайн музыкального портала, а точнее общества, направление музыки - R'n'B, RAP, Hip-Hop. Сайт должен быть соответствующей стилистики и тематики: графити, крутые машины, яркие огни и т.д. Сайт следующей структуры: 1. Главная - новости - событыя - новинки 2. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Статья на тему Rap и R'n'B

    Нужен человек для написания статьи. Тематика статьи Rap и R'n'B. Нужно написать статью размером около 8000 символов. Тема статьи - описание стилей исполнения музыкального жанра Rap и R'n'B. Нужны - описание, свойства, признаки, отличительные черты, ...

    Написание статей
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад