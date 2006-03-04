Нужен человек для написания статьи. Тематика статьи Rap и R'n'B. Нужно написать статью размером около 6000 символов. Тема статьи - различия между музыкальными жанрами Rap и R'n'B. Нужны - различия с пояснениями, краткой историей, перечисленим ...