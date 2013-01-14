DJELIS

Алёна DJELIS

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

rasskazov
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
25 отзывов(-1)
$12
10 баллов
12 лет назад
Автор, тематика "Туризм"
Написание статей
Прекрасная работа без нареканий. Рекомендую!:)
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, быстрая оплата! Рекомендую!
Ответный отзыв