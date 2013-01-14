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Алёна
DJELIS
DJELIS
44 года
12 лет на
фриланс
-бирже
Была
10 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Станислав
rasskazov
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
25 отзывов
(-1)
$12
10 баллов
12 лет назад
Автор, тематика "Туризм"
Написание статей
Прекрасная работа без нареканий. Рекомендую!:)
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, быстрая оплата! Рекомендую!
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Отзывы заказчиков
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