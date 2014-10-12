Хорошие статьи для хороших людей
Если Вы ищете человека, который напишет отличную статью достойную украсить Ваш сайт, то Вы оказались в нужном месте и в нужное время.
Представлюсь: меня зовут Дмитрий, и я — автор таких статей.
Я просто необходим Вам по трём причинам:
- Вам нужны качественные авторские статьи для сайта, форума, портала, по различным тематикам и в разных жанрах
Вы цените не только содержательные, но и грамотные, красиво оформленные статьи
Вы уважаете и любите посетителей своего сайта и хотите, чтобы они возвращались к Вам вновь и вновь
Что я могу Вам предложить
Я могу Вам предложить превосходные авторские статьи созданные для широкого круга читателей.
Имея разнообразные увлечения и довольно широкий круг интересов, могу писать на большое количество тем:
- история
литература
искусство
музыка
кино
досуг и развлечения
интернет
города и страны
восточные единоборства
домашние животные
самосовершенствование
и ещё многое и многое другое
Заказывая у меня статью, Вы гарантированно получаете:
- захватывающий текст
легко воспринимаемый язык
100 % уникальность
качественное оформление
грамотное акцентное форматирование
тематические уникализированные картинки и фото
интригующие заголовки и подзаголовки
и как итог: удовлетворение и желание продолжать работать со мной дальше
Порядок работы и стоимость
Работаю только по предоплате (100%).
После обсуждения всех деталей и получения технического задания (с этим могу Вам помочь) я беру проект в работу.
Работа будет выполнена в срок, который установите Вы.
Мои расценки Вас приятно удивят!
500 рублей за готовую уникальную авторскую статью, размером до 5000 символов.
Для постоянных заказчиков действует система скидок и отсрочек платежа.
Закажите у меня хорошую статью и к Вам на сайт потянутся люди!
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