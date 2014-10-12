Автор хороших статей

Хорошие статьи для хороших людей

Если Вы ищете человека, который напишет отличную статью достойную украсить Ваш сайт, то Вы оказались в нужном месте и в нужное время.

Представлюсь: меня зовут Дмитрий, и я — автор таких статей.

Я просто необходим Вам по трём причинам:

Вам нужны качественные авторские статьи для сайта, форума, портала, по различным тематикам и в разных жанрах Вы цените не только содержательные, но и грамотные, красиво оформленные статьи Вы уважаете и любите посетителей своего сайта и хотите, чтобы они возвращались к Вам вновь и вновь

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Что я могу Вам предложить

Я могу Вам предложить превосходные авторские статьи созданные для широкого круга читателей.

Имея разнообразные увлечения и довольно широкий круг интересов, могу писать на большое количество тем:

история литература искусство музыка кино досуг и развлечения интернет города и страны восточные единоборства домашние животные самосовершенствование и ещё многое и многое другое

Какие темы у меня лучше получаются, сказать не могу. Смотрите моё портфолио и решайте сами.

Заказывая у меня статью, Вы гарантированно получаете:

захватывающий текст легко воспринимаемый язык 100 % уникальность качественное оформление грамотное акцентное форматирование тематические уникализированные картинки и фото интригующие заголовки и подзаголовки и как итог: удовлетворение и желание продолжать работать со мной дальше

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Порядок работы и стоимость

Работаю только по предоплате (100%).

После обсуждения всех деталей и получения технического задания (с этим могу Вам помочь) я беру проект в работу.

Работа будет выполнена в срок, который установите Вы.

Мои расценки Вас приятно удивят!

500 рублей за готовую уникальную авторскую статью, размером до 5000 символов.

Для постоянных заказчиков действует система скидок и отсрочек платежа.

Закажите у меня хорошую статью и к Вам на сайт потянутся люди!