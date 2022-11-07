Дизайн / Веб-дизайн / Графический дизайн
👋Привет, меня зовут Дмитрий.
吝Балансируя между творчеством и логикой, фокусируюсь на создании понятного и запоминающегося дизайна.
Для меня важно вместе с вами создать продукт, который позволит вам наладить контакт с клиентом на расстоянии, будет максимально прост в обращении и эстетически красив👍.
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Портфолио
- Музей Соломона Гуггенхайма (лендинг)12 просмотров
- Издательство byfriendsbooks лендинг6 просмотров
- Некоммерческий лендинг Туры в намибию9 просмотров
- Главная страница BY FRIENDS SHOP11 просмотров
- Лендинг для бара FOR BY FRIENDS13 просмотров
- Лендинг Швейная мастерская11 просмотров