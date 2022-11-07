Дизайн / Веб-дизайн / Графический дизайн

👋Привет, меня зовут Дмитрий.

吝Балансируя между творчеством и логикой, фокусируюсь на создании понятного и запоминающегося дизайна.

‍Для меня важно вместе с вами создать продукт, который позволит вам наладить контакт с клиентом на расстоянии, будет максимально прост в обращении и эстетически красив👍.