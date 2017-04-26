Возьму заказ объемом от 1000 до 20000 знаков. Гарантирую легко читаемые тексты и соблюдение сроков.

Рад видеть вас на моейстранице. Здесь вы можете заказать тематический контент для вашего сайта.

Подаю заявки только на те заказы, которые готов выполнить на твердую

"пятёрку" в силу наличия знаний и опыта в написании статей на данную

тематику. Мои любимые темы в копирайтинге: Строительство и Ремонт, Авто, Спорт,

Диеты, Маркетинг, Медицина (научно-популярный уровень) и Технические тексты.

Минимальный срок на выполнение заказа объемом более 7000 знаков - 2 суток.

Стоимость моих услуг:

• копирайтинг текстов для коммерческих сайтов без ключей будет стоить 120/1000,

• СЕО-копирайтинг с ключами – 150/1000,

• аналитические и узкоспециальные статьи – 180/1000,

• коммерческие предложения – 500/1000

Помимо точного соответствия требованиям вашего ТЗ, каждый текст будет

проверяться следующими сервисами:

• Advego Plagiatus с шинглом 4 слова, уникальность более 92% для

узкоспециальных текстов, более 95% - для общетематических;

• Глубокая проверка на Etxt.Антиплагиат – уникальность более 95%;

• Сео-проверка по Advego: классическая тошнота до 4, академическая – до 9,

частотность слов до 3% (если это не противоречит требованиям ТЗ);

• Главред – проверка на стоп-слова (значение от 8 для текстов более 3000 знаков).

Каждый текст будет четко структурирован (подзаголовки, списки, абзацы).

Грамотность и пользу для целевой аудитории гарантирую.

Список коммерческих сайтов (ресурсы компаний с описаниями услуг), контент для

которых я писал в 2015-2016 году:

- pizza7.ru (сервис доставки еды в Москве);

- zkm.ru (завод кровельных материалов);

- www.capremstroi.com (ремонт квартир в Москве);

- sibactive.ru (товары для охоты и рыбалки);

- vivaldistone.ru (производство изделий из искусственного камня на заказ);

- mostroyservis.ru (строительство и ремонт дорог в Москве);

- stroi-innovatsii.ru (производство и продажа строительных конструкций);

- piniolo.ru (одежда и обувь оптом);

- emufta.ru (завод электромагнитных муфт);

- pk44.ru (продажа строительных материалов);

- www.houseanatomy.ru (магазин дизайнерских розеток и выключателей);

- startkid.ru (фабрика детской одежды);

- bydzov.su (чешские хрустальные люстры);

- belmarco.ru (интернет-магазин мебели для детской);

- www.chimney.ru (обслуживание и проектирование вентиляции);

- ctk34.ru (кровельные работы);

- goldex.ua (интернет-магазин ювелирных изделий).

Коротко обо мне:

За годы учебы и последующие несколько лет успел получить опыт работы в сфере

продаж. Создал с нуля два сайта на движке Wordpress, изучив самостоятельно

принципы создания и продвижения подобных сайтов (в том числе,

интернет-магазин).

Я ответственно отношусь к выполнению заказов: всегда соблюдаю сроки, провожу

вычитку перед сдачей на предмет выполнения всех пунктов ТЗ, уточняю все неясные

моменты. Работа на биржах сейчас - это мой основной заработок, поэтому я всегда

рад долговременному сотрудничеству!

Внимательно отношусь к критике - она позволяет мне совершенствовать свои

навыки. Всегда готов доработать текст, если у вас появились какие-либо претензии.

Главное - общение! Оно позволяет двигаться дальше, а не застревать в трясине

недосказанных мыслей.