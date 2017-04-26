Рад видеть вас на моейстранице. Здесь вы можете заказать тематический контент для вашего сайта.
Подаю заявки только на те заказы, которые готов выполнить на твердую
"пятёрку" в силу наличия знаний и опыта в написании статей на данную
тематику. Мои любимые темы в копирайтинге: Строительство и Ремонт, Авто, Спорт,
Диеты, Маркетинг, Медицина (научно-популярный уровень) и Технические тексты.
Минимальный срок на выполнение заказа объемом более 7000 знаков - 2 суток.
Стоимость моих услуг:
• копирайтинг текстов для коммерческих сайтов без ключей будет стоить 120/1000,
• СЕО-копирайтинг с ключами – 150/1000,
• аналитические и узкоспециальные статьи – 180/1000,
• коммерческие предложения – 500/1000
Помимо точного соответствия требованиям вашего ТЗ, каждый текст будет
проверяться следующими сервисами:
• Advego Plagiatus с шинглом 4 слова, уникальность более 92% для
узкоспециальных текстов, более 95% - для общетематических;
• Глубокая проверка на Etxt.Антиплагиат – уникальность более 95%;
• Сео-проверка по Advego: классическая тошнота до 4, академическая – до 9,
частотность слов до 3% (если это не противоречит требованиям ТЗ);
• Главред – проверка на стоп-слова (значение от 8 для текстов более 3000 знаков).
Каждый текст будет четко структурирован (подзаголовки, списки, абзацы).
Грамотность и пользу для целевой аудитории гарантирую.
Список коммерческих сайтов (ресурсы компаний с описаниями услуг), контент для
которых я писал в 2015-2016 году:
- pizza7.ru (сервис доставки еды в Москве);
- zkm.ru (завод кровельных материалов);
- www.capremstroi.com (ремонт квартир в Москве);
- sibactive.ru (товары для охоты и рыбалки);
- vivaldistone.ru (производство изделий из искусственного камня на заказ);
- mostroyservis.ru (строительство и ремонт дорог в Москве);
- stroi-innovatsii.ru (производство и продажа строительных конструкций);
- piniolo.ru (одежда и обувь оптом);
- emufta.ru (завод электромагнитных муфт);
- pk44.ru (продажа строительных материалов);
- www.houseanatomy.ru (магазин дизайнерских розеток и выключателей);
- startkid.ru (фабрика детской одежды);
- bydzov.su (чешские хрустальные люстры);
- belmarco.ru (интернет-магазин мебели для детской);
- www.chimney.ru (обслуживание и проектирование вентиляции);
- ctk34.ru (кровельные работы);
- goldex.ua (интернет-магазин ювелирных изделий).
Коротко обо мне:
За годы учебы и последующие несколько лет успел получить опыт работы в сфере
продаж. Создал с нуля два сайта на движке Wordpress, изучив самостоятельно
принципы создания и продвижения подобных сайтов (в том числе,
интернет-магазин).
Я ответственно отношусь к выполнению заказов: всегда соблюдаю сроки, провожу
вычитку перед сдачей на предмет выполнения всех пунктов ТЗ, уточняю все неясные
моменты. Работа на биржах сейчас - это мой основной заработок, поэтому я всегда
рад долговременному сотрудничеству!
Внимательно отношусь к критике - она позволяет мне совершенствовать свои
навыки. Всегда готов доработать текст, если у вас появились какие-либо претензии.
Главное - общение! Оно позволяет двигаться дальше, а не застревать в трясине
недосказанных мыслей.