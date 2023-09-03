👋 Привет!
Меня зовут Виктория и я 3d визуализатор из Украины. Делаю первые шаги в работе по фрилансу, есть опыт работы по визуализации 5 лет. В работе я ориентирована в первую очередь на четкое выполнение ТЗ заказчика и эффективность потраченного времени на работу.
Буду очень благодарна за Ваше доверие!
Портфолио
- Визуализация шкафа с фрезерованными фасадаминет просмотров
- Стол из алюминиевого черного профилянет просмотров
- Предметная визуализация шкафанет просмотров
3D-графика
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$10/час
от $5от 3 дней
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