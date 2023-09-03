👋 Привет!

Меня зовут Виктория и я 3d визуализатор из Украины. Делаю первые шаги в работе по фрилансу, есть опыт работы по визуализации 5 лет. В работе я ориентирована в первую очередь на четкое выполнение ТЗ заказчика и эффективность потраченного времени на работу.

Буду очень благодарна за Ваше доверие!