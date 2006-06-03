Нужно создать новостной портал, который будет собирать новости с многих других сайтов и просто указывать ссылку на источник. В пример могу привести допустим redtram.ru Можно сдлетаь по такойже схеме. Дизайн не требуеться (есть свои дизайнеры) Нужно ...