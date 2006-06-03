Нужно создать скин(тему) для форума (Vbulletin). Портфолио обязательно. пишите в ICQ:589000 или на rattler(собака)rattler.ru
- $100Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен программист, способный сделать новостной портал (аналог redtram.ru), только чтобы новости собирались из источников не путем RSS а граббером. Дизайн не требуеться. Нужно будет прикрутить программую часть к дизайну. Пишите сразу и ссылки на разработанные Вами ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно создать новостной портал, который будет собирать новости с многих других сайтов и просто указывать ссылку на источник. В пример могу привести допустим redtram.ru Можно сдлетаь по такойже схеме. Дизайн не требуеться (есть свои дизайнеры) Нужно ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Нужно разработать качественную панель управления сервером + биллинг, чтобы все работало взаимосвязано. Возможно рассмотрение готовых вариантов. ОС:Linux Fedora. Пример: infobox.ruНастройка сервера/ПО11 заявокЗакрыт18 лет назад