Монтаж видео.
Портфолио на youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoYFWr0_v03RbnhTQ644lBg
Работаю в программах Adobe: Premiere Pro 2022, Photoshop 2022, After Effects 2022
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Подкаст48 просмотров
- Живопись и графика. Титры51 просмотр
- Chris Hadfield - Space Oddity (David Bowie Cover)48 просмотров
- Producing of cheese "ginger"56 просмотров
- Субтитры39 просмотров
- Реклама ненастоящего турагентства45 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
2 года назад
Спасибо за работу, всё было вовремя, уточнящие вопросы - по делу, правки внесены чётко. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Просто божественное ТЗ. Все расписано по секундам. Приятное общение. Быстрые ответы. Оплатил заказ даже раньше, чем договаривались. Надеюсь поработать еще.