DRadygin

Дмитрий Радыгин DRadygin

 
21 годРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Монтаж видео.

Портфолио на youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoYFWr0_v03RbnhTQ644lBg

Работаю в программах Adobe: Premiere Pro 2022, Photoshop 2022, After Effects 2022

PhotoshopAfter Effects
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
guest_1610131839381
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
2 года назад
Монтаж видео
Спасибо за работу, всё было вовремя, уточнящие вопросы - по делу, правки внесены чётко. Рекомендую
Отличный заказчик. Просто божественное ТЗ. Все расписано по секундам. Приятное общение. Быстрые ответы. Оплатил заказ даже раньше, чем договаривались. Надеюсь поработать еще.
Ответный отзыв