[table]Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я из города Москва, Россия.
Мой опыт работы в сфере видеопродакшена насчитывает чуть более 6 лет, для индивидуальных заказчиков и большого бизнеса.
Все работы в моем портфолио созданы полностью мною или под моим руководством:
✔ Подготовка сценария/раскадровки
✔ Подбор актеров/съемочных площадок
✔ Съемочный процесс
✔ Конечный монтаж и пост обработка
Мои навыки:
✔ видеомонтаж для ТВ и YouTube (a/b roll, transitions и тд.)
✔ видео конвертация/адаптация для YouTube/Instagram/социальных сетей
✔ обучающие видео
✔ захват экрана компьютера
✔ озвучка, работа с музыкой, sound design
✔ motion graphics
✔ инфографика, работа с титрами
✔ музыкальные & fashion клипы
✔ цветокорекция
Программы в которых я работаю:
✔ FinalCut Pro X (основная для монтажа)
✔ Apple motion 5
✔ After Effects (основная для графики)
✔ DaVinci Resolve 12
Последние 5 лет работаю с различными видео проектами в более чем 15-и странах Европы и Азии.
Здесь вы найдете динамику, чувство вкуса, широкое мироощущение и оперативность в исполнении.
У вас есть вопросы?
Давайте обсудим ваш проект!
Просто свяжитесь со мной, желаю хорошего дня! ;)[/table]
Портфолио
- Имиджевый ролик для компании394 просмотра
- Съемка/монтаж тренингов, корпоративных событий317 просмотров
- Фрагмент проекта о Грузии303 просмотра