Видеосъемка/монтаж, написание текстов, создание проектов под ключ. Оперативный монтаж вашего материала. Опыт работы более 6 лет.

[table]Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я из города Москва, Россия.

Мой опыт работы в сфере видеопродакшена насчитывает чуть более 6 лет, для индивидуальных заказчиков и большого бизнеса.

Все работы в моем портфолио созданы полностью мною или под моим руководством:

✔ Подготовка сценария/раскадровки

✔ Подбор актеров/съемочных площадок

✔ Съемочный процесс

✔ Конечный монтаж и пост обработка

Мои навыки:

✔ видеомонтаж для ТВ и YouTube (a/b roll, transitions и тд.)

✔ видео конвертация/адаптация для YouTube/Instagram/социальных сетей

✔ обучающие видео

✔ захват экрана компьютера

✔ озвучка, работа с музыкой, sound design

✔ motion graphics

✔ инфографика, работа с титрами

✔ музыкальные & fashion клипы

✔ цветокорекция

Программы в которых я работаю:

✔ FinalCut Pro X (основная для монтажа)

✔ Apple motion 5

✔ After Effects (основная для графики)

✔ DaVinci Resolve 12

Последние 5 лет работаю с различными видео проектами в более чем 15-и странах Европы и Азии.

Здесь вы найдете динамику, чувство вкуса, широкое мироощущение и оперативность в исполнении.

У вас есть вопросы?

Давайте обсудим ваш проект!

Просто свяжитесь со мной, желаю хорошего дня! ;)[/table]