DSHMotion

Дмитрий DSHMotion

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Видеосъемка/монтаж, написание текстов, создание проектов под ключ. Оперативный монтаж вашего материала. Опыт работы более 6 лет.

[table]Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я из города Москва, Россия. 

Мой опыт работы в сфере видеопродакшена насчитывает чуть более 6 лет, для индивидуальных заказчиков и большого бизнеса. 

Все работы в моем портфолио созданы полностью мною или под моим руководством: 

✔ Подготовка сценария/раскадровки 

✔ Подбор актеров/съемочных площадок 

✔ Съемочный процесс 

✔ Конечный монтаж и пост обработка 

Мои навыки: 

✔ видеомонтаж для ТВ и YouTube (a/b roll, transitions и тд.) 

✔ видео конвертация/адаптация для YouTube/Instagram/социальных сетей 

✔ обучающие видео 

✔ захват экрана компьютера 

✔ озвучка, работа с музыкой, sound design 

✔ motion graphics 

✔ инфографика, работа с титрами 

✔ музыкальные & fashion клипы 

✔ цветокорекция 

Программы в которых я работаю:  

✔ FinalCut Pro X (основная для монтажа)  

✔ Apple motion 5 

✔ After Effects (основная для графики)  

✔ DaVinci Resolve 12 

Последние 5 лет работаю с различными видео проектами в более чем 15-и странах Европы и Азии.  

Здесь вы найдете динамику, чувство вкуса, широкое мироощущение и оперативность в исполнении. 

У вас есть вопросы? 

Давайте обсудим ваш проект! 

Просто свяжитесь со мной, желаю хорошего дня! ;)[/table]

Отзывы заказчиков

kladovayasolntsa
Евгений 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Видеомонтаж рекламного ролика заставки
Работа отличная. Все быстро. Советом помог. Важно было соблюсти авторские права. Дмитрий отлично справился, даже потратив дополнительное время на небольшие правки. Спасибо. Будем сотрудничать.
Четко сформулированное ТЗ, оплата в срок, буду рад продолжать сотрудничество! Благодарю.
Ответный отзыв
Видеомонтаж
1 отзыв
$20/час
от $60от 2 дней
нет рейтинга