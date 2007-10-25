Начинающий Графический дизайнер
Здравствуйте, я начинающий графический дизайнер, могу уже многое выполнять, имею чувство стиля, могу многое подсказать сделать отредактировать составить сайт, план, презентацию и многое другое, превью, логотипы, шапки для соц сетей, оформление страницы стим, вк, однокласники и ещё многие соц сети, буду рад сотрудничать!
Я против войны в Украине!
Дизайн продукции
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
$3/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$4/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга