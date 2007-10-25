Начинающий Графический дизайнер

Здравствуйте, я начинающий графический дизайнер, могу уже многое выполнять, имею чувство стиля, могу многое подсказать сделать отредактировать составить сайт, план, презентацию и многое другое, превью, логотипы, шапки для соц сетей, оформление страницы стим, вк, однокласники и ещё многие соц сети, буду рад сотрудничать!