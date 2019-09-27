Всё прошло отлично. Во время работы появлялись вопросы, Вероника отвечала на них очень быстро и понятно при необходимости предоставляла исходники. Было ощущение что я работаю с ней над общим проектом а не просто выполняю работу. Сразу же после завершения оплатила выполненную работу. Однозначно рекомендую к сотрудничеству