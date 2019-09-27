Здравствуйте
Я владею навыками вёрстке сайтов, знаю Html и Css разметку.
Использую языки программирования PHP и JS.
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Вёрстка макета для WordPress57 просмотров
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Tilda
Ответственный. Работает на результат. Отвечает на сообщения и вносит правки очень быстро. Обязательно ещё поработаем. Рекомендую👍
Ответный отзыв
Всё прошло отлично. Во время работы появлялись вопросы, Вероника отвечала на них очень быстро и понятно при необходимости предоставляла исходники. Было ощущение что я работаю с ней над общим проектом а не просто выполняю работу. Сразу же после завершения оплатила выполненную работу. Однозначно рекомендую к сотрудничеству