DaerPlay

Данила DaerPlay

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Здравствуйте

Я владею навыками вёрстке сайтов, знаю Html и Css разметку.

Использую языки программирования PHP и JS.

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Отзывы заказчиков

NikaKora
33 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Вёрстка
Tilda
Ответственный. Работает на результат. Отвечает на сообщения и вносит правки очень быстро. Обязательно ещё поработаем. Рекомендую👍
Всё прошло отлично. Во время работы появлялись вопросы, Вероника отвечала на них очень быстро и понятно при необходимости предоставляла исходники. Было ощущение что я работаю с ней над общим проектом а не просто выполняю работу. Сразу же после завершения оплатила выполненную работу. Однозначно рекомендую к сотрудничеству
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